Karten für die MTV-Maskerade im Kirschenland sichern

Maskeraden-Fans sollten sich Montag, 18. Dezember, vormerken. An diesem Tag findet von 18 bis 21 Uhr der Vorverkauf im Fährhaus Kirschenland für die traditionelle Maskerade des MTV Wisch statt. Wie berichtet, steigt die Kult-Party nach fünf Jahren in der Festhalle Jork endlich wieder an der ursprünglichen Wirkungsstätte. Unter dem Motto „Maskerade 2.0 - Neuer Kern trifft alte Hülle“ laden die Handballer am Samstag, 27. Januar, zu einer ausgelassenen Party mit neuem Konzept ein.Auf zwei Sälen heizen in diesem Jahr DJ Marki Mark und DJ Uwe den Besuchern ein. Einlass für alle ab 16 Jahren ist ab 21 Uhr. Minderjährige benötigen einen „Muttizettel“, der ab sofort auf der Homepage des MTV Wisch zum Download bereitsteht.Karten für 15 Euro gibt es außerdem ab Montag, 8. Januar, während der regulären Öffnungszeiten in den Geschäftsstellen der Volksbank Stade-Cuxhaven in Jork und Steinkirchen. Eventuelle Restbestände gibt es für 17 Euro an der Abendkasse.Für die kleinen Gäste veranstaltet der MTV am Samstag, 27. Januar, von 14:30 – 17 Uhr eine Kindermaskerade mit DJ Uwe und Clownin Zappalotta.