Kate auf der Schlagerwelle

Ist sie die neue Helene Fischer von der Stader Geest? Bislang war englischer Soul-Pop mit Funk-Einschlag die musikalische Heimat der vielseitigen Sängerin Kate van der Weck (29) aus Harsefeld. Mit ihrer neuen Single "Feuerwerk" surft sie nun auf der Schlagerwelle.Schul- und Kirchenauftritte im Kindesalter, Touristen-Animation mit Tanz in Spanien, Konzerte mit einer Top-40-Coverband aus dem Landkreis Stade auf Festen in ganz Norddeutschland, Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, Lehrtätigkeit an einer privaten Stader Musikschule und eine Gesangskarriere unter anderem Pseudonym - in Kates bewegter Künstler-Vita stehen schon viele Kapitel geschrieben. Als sich jetzt die Produzenten, Komponisten und Texter Michael Konietzko und Angelo Kellert Team aus dem Bremer Umland meldeten, begann ein neuer Abschnitt. Als Duo "Wellenschlag" mit der hübschen blonden Sängerin Kate werden wir mit unserer Sängerin "Kate" und unserem ersten Song "Feuerwerk" die Schlagerwelt betreten.Ich spür die Explosionen, jetzt kommt meine Zeit