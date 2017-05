Für Fredenbecks Schützenpräsident Eckhard Holten war es "enttäuschend", dass am vergangenen Samstagabend kein Schützenkönig in dem Geest-Ort proklamiert werden konnte. Dennoch wurde toll gefeiert und das Team der Würdenträger freut sich auf das bevorstehende Schützenjahr. Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch im WOCHENBLATT und ab Dienstagabend online.