Kindergarten-Anbau in Jork-Borstel ist bezugsfertig

Die St. Nikolai-Kindertagesstätte in Jork-Borstel wächst. Ab August werden in dem Gebäude direkt neben dem Jorker Schulzentrum 88 statt bisher 76 Kinder betreut. Schon jetzt ist der Platz zu knapp. Das Erzieherinnen-Team um die stellvertretende Leiterin Annette Ebell freut sich deshalb riesig über den Anbau, der jetzt bezugsfertig ist.Insgesamt 295.000 Euro hat die Gemeinde Jork in die Erweiterung investiert, inklusive Möbel und Außenanlagen. Der Kindergarten gewinnt 175 Quadratmeter dazu.Auf zwei Ebenen können im Anbau 25 Kinder untergebracht werden, es gibt einen Schlafraum und einen Aufenthaltsraum für die Erzieherinnen mit kleiner Teeküche, der bislang fehlte.Der ehemalige Schlafraum im Hauptgebäude war vorher gleichzeitig Therapieraum für die Integrationskinder. Jetzt wird er, auch mit Hilfe einiger Eltern, zum reinen Therapieraum umgestaltet. Außerdem wird noch die Küche im Erdgeschoss erweitert, weil sich ab August auch die Zahl der Kinder erhöht, die in der Einrichtung Mittagessen.