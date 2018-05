Kostenlose Gästeführungen

Mit dem Rad durch Himmelpforten

In der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten finden auch in der Sommersaison 2018 wieder öffentliche Gästeführungen statt. Den Anfang macht Gästeführer Helmut Wulff mit einer Radtour in Himmelpforten und Umgebung am Sonntag, 27. Mai. Start ist um 13.30 Uhr an der Villa von Issendorff, Christkindplatz 1.In der Reihe der Gratis-Gästeführungen (ohne Anmeldung) sind weitere Termine geplant (jeweils sonntags): 10. Juni: Führung durch das Hohe Moor, 15. Juli: Radtour „Kirchen der Samtgemeinde“, 22. August: Radtour "Abend im Hohen Moor" und 23. September: Fuß-Rundgang durch Himmelpforten.Info: Tel. 04144 - 2099-108.