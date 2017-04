Kreisfeuerwehrverbandstag in Jork: Ehrungen, Beförderungen und eine Überraschung

Der Kreisfeuerwehrverband Stade hatte geladen: In einer sehr gut besuchten Altländer Festhalle fand am Samstagnachmittag der Kreisfeuerwehrverbandstag statt. Neben zahlreichen Feuerwehrkameraden nahmen auch Politiker aus der Region an der Veranstaltung teil.Der Verbandsvorsitzende Peter Winter führte durch das Programm und gab Zahlen und Fakten zum vergangenen Jahr bekannt. Dazu gab es einige Beförderungen und Ehrungen. Wer auf der Bühne welche Ehrung erhielt und warum Peter Winter zum Ende der Veranstaltung überrascht und sehr gerührt war, lesen Sie in Kürze auf unserer Homepage oder in der Ausgabe des WOCHENBLATT.