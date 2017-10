Kulturverein spendet 2.000 Euro für die Venti Amica

Unterstützung für die Reparatur der Windmühle "Venti Amica" in Hollern-Twielenfleth gibt es vom Kulturverein Steinkirchen. Die Vorsitzende Doris Marks (Foto Mitte) überreichte jetzt einen symbolischen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an den Vorsitzenden des Mühlenvereins, Kai Schulz (3. v. li.), und Müller Florian Eickmann (3. v. re). Bei der Scheckübergabe dabei waren auch Mühlenbesitzer Hein Noodt (2. v. re.) sowie weitere Mitglieder des Kulurvereins und des Mühlenvereins. Das Geld kam beim Apfelfest in Steinkirchen zusammen. Die Summe wurde vom Kulturverein aufgerundet.Wie berichtet, kostet die Reparatur des Sturmschadens rund 160.000 Euro.