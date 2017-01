Landkreis ruft zur Wildmüll-Sammlung auf

Plastiksäcke, Silofolien, Autoreifen, Zigarettenschachteln, Bierdosen oder gar gesundheitsschädliche Asbestplatten: An Rastplätzen, in Parkbuchten und Wäldern stößt man nicht selten auf illegal abgelagerten Sperrmüll. Der Landkreis Stade verfolge zwar die Wildmüll-Vergehen, sei aber angesichts der großen Mengen für Hilfe aus der Bevölkerung sehr dankbar, heißt es in einer Pressemitteilung.Jetzt sei wieder die richtige Zeit für umweltbewusste Einwohner jeden Alters, darunter viele in Vereinen und Feuerwehrgruppen organisiert, die Landschaft zu säubern und Wildmüll zu sammeln.• Wildmüllsammler finden unter(Suche „Wildmüll“) alle wichtigen Informationen. Der Landkreis stellt Müllsäcke und Müllcontainer zur Verfügung und holt diese auch wieder zur Entsorgung ab. Außerdem wird pro Sammler ein Kostenbeitrag von bis zu fünf Euro (mit Quittung für Verpflegung) erstattet.• Anmeldung unteroder unter Tel.: 04141 - 12622.