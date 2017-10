"Let's Rock für den Frieden auf der Welt" in Stade

Unter dem Motto "Let's Rock für den Frieden auf der Welt" lädt die Friedensinitiative Stade am Freitag, 24. November, ab 18 Uhr in das Veranstaltungszentrum Alter Schlachthof, Freiburger Straße 4, in Stade ein. Auf der Bühne stehen der Pianist und Sänger Valentin Behr, die Bluesrock-Band "on the run", die Vincents Big Band Stade unter der Leitung von Frank Münter, die Rock-Band "Rocktrain" sowie die "CCR Revival Band".Der Gesamterlös der Veranstaltung kommt der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" zugute. Weitere Spenden sind willkommen.• Karten für 10 Euro gibt es per Mail an friedenskonzert@dieter-peters.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.