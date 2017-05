Leuchtturmfest in Grünendeich mit abwechslungsreichem Programm

lt. Grünendeich. Zum großen Fest rund um den Leuchtturm in Grünendeich, Kirchenstieg, lädt die Gemeinde alle großen und kleinen Besucher von Nah und Fern am Samstag, 13. Mai, ab 14 Uhr ein.

Am Nachmittag treten verschiedene Gruppen auf: die Platt-AG der Grundschule Steinkirchen, die Varieté Gruppe der Oberschule Steinkirchen, der Altländer Shanty Chor, die Altländer Volkstanzgruppe, der Männergesangverein Harmonie aus Mittelnkirchen und die Samba Gruppe "Solto".

Im Kirchenstieg präsentieren sich u.a. die Lühezwerge und es findet ein Flohmarkt statt. Eine Märchenerzählerin ist vor Ort und es werden E-Bikes vorgestellt. Die Jugendfeuerwehr bietet Wasserspiele an. Außerdem werden Ortsschilder der Gemeinde Grünendeich versteigert.

Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Matjes mit Bratkartoffeln und Leuchtturmwurst der Schlachterei Düwer.

Die Tourist-Info im "Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe" hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zwei Kapitänsbrücken-Führungen finden um 15 und 16 Uhr statt. Im Foyer ist zudem eine Ausstellung "Orgeln an der Nordsee - Kultur der Marschen" zu sehen. Besucher können sich auch die Ausstellung "Meer erleben an der Elbe" mit einem begehbaren Modell des Unterelbelaufs anschauen.

Um 20 Uhr gibt die Musikerin Ronja Hilbig ein Konzert in der Gaststätte "Zur Schönen Fernsicht". Die Karten kosten 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse.