Linie 2026: Verbesserungen in der Schülerbeförderung

Verbesserungen in der Schülerbeförderung gibt es ab Montag, 13. Februar, auf der Linie 2026. So fahren Busse aus dem Bereich Balje/Krummendeich zur ersten Stunde in Drochtersen und Stade nun einige Minuten später ab. Die Wartezeit der Schüler an der Schule in Drochtersen bis zum Unterrichtsbeginn verkürzt sich dadurch um zehn Minuten. Auch für Schüler aus Freiburg, die in Drochtersen zur Schule gehen gibt es nun eine spätere Fahrtmöglichkeit zur ersten Stunde.In der Mittagszeit wird die Fahrt um 13:05 Uhr ab Itzwörden, die bislang in Drochtersen endete, bis Stade verlängert. So entsteht eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit aus dem Bereich Freiburg/Drochtersen nach Stade. Auch in der Gegenrichtung entfällt mittags der Umsteigezwang in Drochtersen.Für die Anfahrt zur zweiten Stunde der OBS Nordkehdingen besteht ab dem 13. Februar eine Fahrtmöglichkeit bereits ab Wischhafen, Neuland (8:13 Uhr) mit der Linie 2026 nach Freiburg, die die Linie 2129 ersetzt.Alle Infos und den neuen Fahrplan gibt es unter www.kvg-bus.de