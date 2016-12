Mittelalterliches Handwerk begeisterte in Stade

"Hanseatischer Weihnachtszauber" am Rathaus

Unter dem Motto „Hanseatischer Weihnachtszauber“ hatte der Verein Hansecontor Stade am Samstag Gäste aus befreundeten Hansestädte eingeladen, die das Rathausfoyer in eine Kaufmannsdiele der Hansezeit verwandelten. Hinter dem Rathaus präsentierten sich Handwerker und Künstler.Die Jugendbauhütte des Landkreises Stade stellte dabei ihre mechanische Drechselbank vor. Auf große Resonanz stieß zudem das Angebot an Spielen und Tanzdarbietungen auf dem Platz zwischen der St. Cosmae-Kirche und dem Rathaus. Insgesamt lockte die Veranstaltung, die mit einer Feuer-Show, die mit den Stader Feuerakrobaten "Spinning Area" endete, einige Tausend Besucher an.