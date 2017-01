Endlich kommen Verkleidungskünstler in der Region wieder richtig auf ihre Kosten. Die traditionelle Maskerade des MTV Wisch findet am Samstag, 28. Januar, ab 21 Uhr in der Jorker Festhalle statt. Auf der Bühne heizen das "Rock-Department" und DJ Paddy den Besuchern ein. Auf dem kleinen Saal legt DJ Uwe auf.Eintrittskarten für 25 Euro, inklusive 10 Euro Verzehrgutschein, gibt es in den Volksbank-Filialen in Jork und Steinkirchen.Die große Kindermaskerade steigt am Samstag, 28. Januar, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr in der Festhalle. Mit dabei sind Clownin Zappalotta und DJ Uwe. Erstmals erfolgt die Bewirtung bei der Kindermaskerade durch den MTV. Eintritt: 2 Euro.Nähere Infos auch unter www.mtvwisch.de