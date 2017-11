Museums-Kümo Iris-Jörg aus Wischhafen erstrahlt in frischem Glanz

Nach achtwöchigem Werft-Aufenthalt: Rückkehr in den Heimathafen 

Das zum Kehdinger Küstenschiffahrts-Museum gehörende Küstenmotorschiff Iris-Jörg aus Wischhafen ist nach acht arbeitsreichen Wochen auf der Peters-Werft in Wewelsfleth überholt und in frischem Glanz in den Heimathafen in Nordkehdigen zurückgekehrt. "Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um das schwimmende Denkmal, ein früheres Rhein-Seeschiff, für die Zukunft zu erhalten", sagt Museumsleiter Volker von Bargen.Der Museums-Direktor ist stolz und glücklich, das Schiff in gutem Zustand wieder im Museumshafen zu haben. Die Crew geht nun mit frischer Kraft an die weiteren Arbeiten und würde sich dabei über neue Mitstreiter freuen.Mit der Rückkehr des historischen Kümos neigt sich nun auch die Museums-Saison 2017 ihrem Ende zu. Noch bietet sich allen Seefahrtsfreunden eine Möglichkeit, die Ausstellungen zu besuchen: Das Museum hat am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November sowie am 18. und 19. November, jeweils von 10 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr geöffnet, bevor es für die Winterpause seine Pforten schließt.• Tel. 04770 - 7179.