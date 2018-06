Nach Wettstreit in Nordkehdingen: Lena Ohm ist die beste Speicher-Poetin

Erfolgreicher Auftakt der Poetry-Slam-Reihe in Freiburg



Bretter, die die Welt bedeuten - Worte, die die Welt kreieren. Unter diesem Motto lud der Historische Kornspeicher kürzlich zum ersten Poetry Slam (das WOCHENBLATT berichtete) der neuen Reihe „Die Speicherpoeten“ nach Freiburg ein. Neun moderne aus dem Landkreis Stade traten im Dichterwettbewerb vor ausverkauftem Saal gegeneinander an. Als Siegerin ging die Staderin Lena Ohm (23) hervor. In der Vorrunde überzeugte Sie das Publikum mit ihr em Text „Warum?“, einem Exkurs ihrer jugendlichen Selbstfindungsphase. Im Finale toppte sie diese Wertung noch mit ihrem Text „Anna Anorexia“, einem ernsthaften Einblick in das Leben mitMagersucht.Den zweiten Platz sicherte sich die Kehdingerin Ann-Kathrin Umland (17), die alsjüngste Teilnehmerin mit ihren Texten über Geschwisterliebe und Schokolade das Publikumeuphorisierte. Sybille Gössel (85), ebenfalls Kehdingerin, erlangte den dritten Platz und las aus selbstverfassten Gedichten über Küche und Garten.