Name ist Programm: Ingo König regiert die Schützen in Großenwörden

Nadine Großer ist neue Königin

Ingo König (42) ist neuer Schützenkönig von Großenwörden. Im kommenden Vereinsjahr ist sein Name also Programm. Die neue Majestät ist seit 27 Jahren im Verein. 1990 war er schon einmal Jungschützenkönig.Ingo König, der in einem Heizungs- und Sanitärbetrieb arbeitet, ist ledig und begeisterter Schießsportler. Er ist auch Mitglied im Schützenverein Neuland. Außeredem angelt er gerne an der Oste. Als Königin steht ihm Nadine Großer zur Seite.Weitere Würdenträger: Vogelkönige Mats von Holten und Mia Großer, Kinderkönige Zoe Großer und Nick von Holten, Jungschützenkönig Fernando Braack, Beste Dame der Jungschützen Rebecca König, Beste Dame Meike Heinsohn, Kaiserin Vanessa Kahrs, Kaiser Heinrich Jarck, Bestmann der Jungschützen Nils Dohrmann, Jägermeisterkönigin Saskia Müller und Bestmann Reiner Wassermann.