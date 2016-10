Neues Buch des Stader Geschichtsvereins

„Anbei 8 Stück Horn Vieh"

In der Reihe seiner Einzelschriften hat der Stader Geschichts- und Heimatverein die Publikation - 26 Briefe Friedrich Scholvins vom Nord-Kehdinger Bruchhof an seinen Bruder Joachim Friedrich in Thedinghausen (1832-1842)“ veröffentlicht. Erstmals veröffentlicht werden in dem Buch Briefe, die in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts geschrieben worden sind.Friedrich Scholvin (1796-1851) war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Pächter des nahe Oederquart in Kehdingen gelegenen Gutes Bruchhof.Das Buch hat 88 Seiten. Es enthält 13 Abbildungen und kostet 10 Euro im Buchhandel.• Infos: Tel. 04141-410515.