Rocken mit "The Notwist" und "2raumwohnung"

Festival "Müssen Alle Mit" im Bürgerpark: Headliner stehen fest

Rock-Fans freuen sich schon auf das sechste Müssen-Alle-Mit-Festival (MAMF) am Samstag, 1. September, im Bürgerpark in Stade. Unterdessen geben die Veranstalter von Tapete Records in Hamburg die Gruppen 2raumwohnung und The Notwist als Hauptbands bekannt. Auch das übrige Line-up steht fest.Die Erfolgsformation 2raumwohnung aus Berlin mit Inga Humpe und Olli Eckart produziert seit dem Jahr 2000 einen unverwechselbaren elektronischen Pop-Sound.Der zweite Headliner, The Notwist, wurde 1989 in der bayrischen Kleinstadt Weilheim gegründet:. Der Sound variiert von Independent bis Elektronik.Weitere Bands: Turbostaat, Die Nerven, Rocko Schamoni, Goldroger, Swutscher & Zimt .Tickets ab 36 Euro (Kinder zahlen 10 Euro) gibt es an allen bekannten Verkausstellen.