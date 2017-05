Saisoneröffnung im Freibad Bützfleth

Stade : Freibad Bützfleth |

Ein Freibad mit Herz und Charme

sb. Stade-Bützfleth. Am Samstagmorgen um 7 Uhr haben sich die Türen des Freibads Bützfleth geöffnet. "Auch für diese Saison hat der Bützflether Trägerverein super Arbeit geleistet und kann ein Freibad der Top-Klasse präsentieren", freut sich Vereinsvorsitzender Hans-Otto Köser. "Und eine weitere gute Nachricht vorweg: Die Eintrittspreise bleiben stabil."



Mit dem im vergangenen Jahr frisch renovierten Fünf-Meter-Sprungturm, einem Trimaran - dem Kraken Ersatz - und der Trio-Slide-Rutsche werden besonders die jugendlichen Gäste wieder jede Menge Badespaß haben.



An der Längsseite des Schwimmbeckens lädt eine neue Terrasse zum Verweilen ein. Zudem wurde die gesamte Beleuchtung durch modernste LED Lampentechnik ersetzt. Das Volleyballfeld, das Kinder Plantschbecken mit Sonnensegel und die große, liebevoll gepflegte Grünanlage mit ausreichend vorhandenen Schattenplätzen können sich ebenfalls sehen lassen. Um das Gesamtbild noch abzurunden wurde auch die Treppenanlage am Schwimmmeisterhäuschen erneuert.



• Jeden Mittwoch um 19 Uhr bietet Claudia Ulitzsch im Freibad Aquafitness an. An den Wohlfühlabenden (Daten s. unten) startet das Aquafitness eine Stunde später um 20 Uhr. Ausnahme ist der 30. August, dann ist Beginn um 19 Uhr.



• An den Wohlfühlabenden (jeweils der letzte Mittwoch des Monats) können folgende Angebote wahrgenommen werden:

31. Mai, 19 Uhr: HIIT (hochintensives Intervalltraining) mit Aljona Dornhof

28. Juni, 19 Uhr: AROHA (Tanzworkout) mit Anja Nöhmer

26. Juli, 19 Uhr: YOGALATES mit Anjana Grothmann

30. August, 20 Uhr: Handgemachte Gitarrenmusik – Matthias Schlüter spielt Evergreens.



• Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 5.30 bis 10 Uhr und von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 5.30 bis 10 Uhr und von 14 bis 21 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag von 7 bis 18 Uhr



• Eintrittspreise: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro. Außerdem gibt es 10er- und 30er-Karten



• Weitere Infos:http://www.buetzflether-freibad.de und auf Facebook