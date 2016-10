Schnupperabende beim Square Dance Club "Old Land Rattletraps"

Frauen in farbenfrohen Petticoats, Männer in Jeans und Westernhemd und dazu flotte Pop- und Folkmusik - wenn sich die Mitglieder des Square Dance Clubs Horneburg "Old Land Rattletraps" zum Tanzen treffen, fühlt man sich ein bisschen wie auf einer 1950er-Jahre-Party mit Wild-West-Charme.Wer selbst gerne einmal im Quadrat tanzen möchte, ist an den kommenden Montagen, 10., 17. und 24. Oktober, jeweils von 20 bis ca. 22 Uhr herzlich zum Schnupperabend im Bürgerhaus in Dollern direkt an der B73 eingeladen.Bei den "Old Land Rattletraps" geht es ganz locker zu. So ist es keine Verpflichtung, im typischen Outfit zu tanzen, sagt Präsident Ralf Müller. Auch Englisch-Kenntnisse sind nicht erforderlich. Die verschiedenen Anweisungen für insgesamt 78 Figurengruppen wie „allemande left“, "swing that lady", "dive thru", "pass the ocean" oder "promenade" könne jeder lernen.Die Tänzer stehen in der Regel mit acht Personen im Quadrat (Square) und müssen spontan auf den "Caller" reagieren, der die Anweisungen gibt. Fest einstudierte Choreografien - wie z.B. beim Line Dance - gibt es nicht. Die unterschiedlichen Kommandos ("Calls") im Square Dance sind weltweit gleich. Jeder Tänzer kann so in jedem Land und in jeder Gruppe mitmachen.Der nächste Anfängerkursus bei den "Old Land Rattletraps" beginnt Ende Oktober. Kosten für 30 bis 35 Übungsabende: 70 Euro pro Person.• Nähere Infos auch unter www.rattletraps.de oder per Mail an info@rattletraps.de• Einen Square Dance-Lehrgang für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die Sportjugend Stade am Sonntag, 11. Februar 2017, von 9.45 bis 18 Uhr im Schulzentrum Lühe in Gründendeich/Steinkirchen an. Kosten: 20 Euro inklusive Mittag und Kaffee. Anmeldung und Infos bei Andrea Schuback unter Tel.: 04142 - 3638 oder per Mail an a.schuback@sportjugend-stade.de