Schüler aus Stade überschreiten ihre "Grenzen"

Fachoberschule Gestaltung stellt Werke im Kunstpunkt Schleusenhaus aus

"Grenzen" ist der Titel einer Ausstellung, die 20 Schüler der Fachoberschule Gestaltung der Jobelmann-Schule in Stade ab Sonntag, 6. November im Kunstpunkt Schleusenhaus zeigen. „Und natürlich werden Grenzen, sowohl innere wie auch äußere, überschritten“, sagen die Schüler. Mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik sprechen die Schüler ein hoch aktuelles Thema an.Gezeigt werden Kunstobjekte, die im Unterricht im Rahmen eines Projektes als Einzel- oder auch als Gruppenarbeit entstanden."Wir sind stolz darauf, als einzige Kunsteinrichtung in Stade gerade junge Leute konsequent an Kunst heranführen zu können", sagt Marie Schirrmacher-MeitzVorsitzende des Kunstvereins.Eröffnung der Ausstellung ist am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr.Die Ausstellung ist bis Sonntag, 27. November, täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.• Zusätzlich besteht am Sonntag, 13. November, und Sonntag, 20. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit, im Schleusenhaus mit den jungen Künstlern über ihre Werke zu sprechen.