sb. Stade-Bützfleth. Ausgelassener Spiel- und Badespaß ist auf dem Sommerfest im Freibad Bützfleth am Sonntag, 11. Juni, angesagt. Von 14 bis 17 Uhr lockt ein buntes Programm auf die Anlage am Mühlenweg.

Auf der Grünanlage rund um die Schwimmbecken präsentieren sich regionale Vereine und laden zu allerlei Aktivitäten ein. Dazu gehören Vogelstechen mit dem Schützenverein, eine Kegelbahn mit dem Bürgerverein, Gesangs- und Tanzeinlagen mit dem Bützflether Kindergarten sowie diverse Mitmachaktionen mit dem TuSV Bützfleth. Im Zelt werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Natürlich gehören auch diverse Aktionen in den Schwimmbecken zum Sommerfest dazu. So werden um 14.30 Uhr Staffelwettkämpfe im Wasser ausgetragen, ab 16 Uhr gibt es das beliebte "Totenkopfschwimmen", bei dem zwei Bahnen bewältigt werden müssen. Um 16.20 Uhr lockt ein Tauziehwettbewerb ins Wasser.

• Bei den Staffelwettbewerben und beim Tauziehen gibt es u.a. Gutscheine für Pommes oder Eis als Gewinn. Diese müssen noch am Tag des Sommerfestes eingelöst werden Auf der Terrasse des Freibads können Besucher sitzen und etwas essen oder trinken, ohne Eintritt zu bezahlen. An den Wochenenden wird dort morgens Frühstück und nachmittags Kaffee und Kuchen serviert. Frühstück gibt es zudem an folgenden Donnerstagen zwischen 7 und 9 Uhr: 15. Juni, 13. Juli und 17. August. Von Frühstück

bis Kuchen