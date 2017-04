Soziales Engagement mit Handarbeit in Stade

Pflege-Berufsschüler nähen Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen

Dieses Geschenk kommt buchstäblich von Herzen. Für Brustkrebs-Patientinnen im Elbe Klinikum in Stade haben Absolventen der Berufsfachschule Pflegeassistenz an den Berufsbildenden Schulen BBS III in Stade jetzt 20 Herzkissen genäht. Die hangearbeiteten Kissen dienen Patientinnen nach einer Brust-Amputation während der Genesung als Armstütze.Fachlehrerin Margret Jentsch ist stolz auf das soziale Engagement der angehenden Pflegeassistenten. Nach zweijähriger Ausbildung sind die jungen Männer und Frauen qualifizierte Assistenzkräfte in der Pflege, Betreuung und Versorgung von Menschen aller Altersstufen. Die Aufnahmevoraussetzung ist der Hauptschulabschluss.