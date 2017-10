Spielmannszug sucht engagierten Nachwuchs

Der Spielmannzug Horneburg sucht engagierte Nachwuchs-Musiker ab sieben Jahre. Erstmals werden jetzt gesonderte Gruppen für Erwachsene angeboten, die Übungszeiten werden mit den Interessierten abgesprochen. Weder Kinder noch Erwachsene brauchen Vorkenntnisse. Geschulte Ausbilder bilden die Spielleute nach Noten aus. Außerdem bietet der Spielmannszug interessante Freizeitveranstaltungen an.• Wer Interesse hat, ist zu einem Vorstellungskonzert am Dienstag, 7. November, um 18.30 Uhr in der Aula der Grund- und Oberschule Horneburg, Leineweberstieg, eingeladen. Im Anschluss dürfen Instrumente ausprobiert werden.Die Neuanfängergruppen starten am Donnerstag, 9. November, um 17.30 Uhr in der Oberschule. Nähere Informationen bei Ingo Neuber, 1. Vorsitzender, unter ( 04163 - 7916.