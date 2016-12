Spielzeugpistolen auf dem Wunschzettel

Schon 30.000 Briefe "an den Weihnnachtsmann" / Beistand bei Trauer und Krankheit aus dem Christkinddorf

"Wir mussten erstmal lernen was 'Nerf' bedeutet", sagen die ehrenamtlichen Briefeschreiber aus dem Christkindpostamt in Himmelpforten. Als "bedrückend", empfinden dies einige der Freiwilligen, denn ausgerechnet in Krisenzeiten, in denen Menschen in aller Welt aus Kriegsgebieten fliehen, steht diese besondere, von einem internationalen Spielzeug-Konzern vermarktete Plastikpistole bei Kindern hoch im Kurs.Bereits 30.000 Briefe mit materiellen und ideellen Wünschen sind bereits im Weihnachtspostamt in der Villa von Issendorff eingegangen. Unter der Regie des pensionierten Postbeamten Wolfgang Dipper (56) und seiner Tochter Ronja Dipper (22) beantworten knapp zwei Dutzend Ehrenamtliche die Briefe. "In diesem Jahr haben uns schon mehrere Studenten aus Taiwan geschrieben", sagt Ronja Dipper. "Sie haben an der Uni einen Sprachkurs besucht und freuen sich über Post aus Deutschland für den Unterricht." Die Studenten bekommen, ebenso wie zahlreiche Philatelisten, die auf der Jagd nach Sondermarken und Sonderstempeln sind, ein vorgefertigtes Standard-Antwortschreiben.Post an den Weihnachtsmann, die zu Herzen geht, nehmen sich die Ehrenamtlichen aus dem Christkinddorf Extra-Zeit und beantworten sie persönlich, etwa von einem Kleindkind, das unter Diabetes leidet und die Vorweihnachtszeit im Krankenhaus verbringt. Millie Niethen, die sich auch als Vorsitzende des Seniorenbeirates des Himmelpforten engagiert, widmet sich den Briefen der älteren Generation. "Viele Senioren brauchen menschlichen Beistand bei Krankheit oder in der Trauer. Seit 54 Jahren beantworten ehrenamtliche Briefe, Postkarten und Wunschzettel an das Christkind. Inzwischen gehen rund 40.000 Briefe pro Jahr ein.• Adresse: An das Christkind, Christkindplatz 1, 21709 Himmelpforten. Vor der Villa steht zudem ein Wunsch-Briefkasten.