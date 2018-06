Stader Altstadtfest: Drei Tage gute Laune pur

Auf dem Stader Altstadtfest wird von Freitag bis Sonntag unter freiem Himmel gefeiert

Gute Laune, Geselligkeit, Musik auf offener Straße und ein breites kulinarisches Angebot vor herrlicher Kulisse - das verspricht das 44. Stader Altstadtfest von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juni. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und viel Musik bietet Unterhaltung für jedermann. Ein Überblick der vielen Veranstaltungs-Höhepunkte:Das traditionelle "Hökern und Handeln" bietet die einmalige Möglichkeit, mit den Geschäftsleuten um den Kaufpreis zu feilschen.Vielfältige Materialien, Arbeitsweisen, kreative Menschen und Ideen treffen im Neuen und Alten Rathaus aufeinander und begeistern die Besucher.Das neue Museumsmobil des Natureums aus Balje lädt in seine Bernsteinwerkstatt ein, der Schwedenspeicher begeistert mit einer Kinder-Aktion, am Tischkicker können die aktuellen WM-Spiele neu ausgetragen werden und der Kreisjugendring bietet unter anderem Kinderschminken und lustige Ballontiere. Auf der Bühne treten ab 13 Uhr zahlreiche Tanzgruppen der verschiedenen Tanzschulen und Sportvereine auf.Das traditionelle Entenrennen wird jährlich vom Stader Round-Table 105 veranstaltet und ist ein Spektakel für die ganze Familie. Die Rennteilnehmer werden am Schiffertor/Backeltrog zu Wasser gelassen, Ziel ist der Fischmarkt am Schwedenspeicher.Thema des ökumenischen Gottesdienstes mit dem Gospelchor "Lightfire" und den Blechbläsern des evangelischen Kirchenkreises ist "Unscheinbar großartig!".• "Live and Famous" am Samstag, 22 bis 1.30 Uhr auf der Pferdemarkt-Bühne: Die diesjährige Altstadtfest-Hauptband begeistert mit Coversongs von großen Künstlern wie Bruno Mars, Michael Jackson oder Lenny Kravitz.• "Du, Herr Lampio" am Samstag, 17 bis 18.30 Uhr auf der Fischmarkt-Bühne: Niko Lampio und seine Band präsentierten deutschsprachige Eigenkompositionen.• "Torpids" am Samstag, 21.30 bis 1.30 Uhr auf der Fischmarkt-Bühne mit Sounds aus den 60ern, 70ern und 80ern.• Inga Wehnert am Samstag, 14 bis 15 Uhr auf der Fischmarkt-Bühne: Die Stader Vollblut-Sängerin wird von ihrem Bruder Henrik Wehnert mit seiner Gitarre begleitet. Anlässlich des Altstadtfestes in der Stader Innenstadt findet der Wochenmarkt am Samstag, 16. Juni, auf der Busfläche am Pferdemarkt statt. Wochenmarktwird verlegt