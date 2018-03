Stadt Stade versteigert Fundfahrräder online

tp. Stade. Rund 60 Fundfahrräder versteigert die Stadt Stade am Donnerstag, 15. März, ab 17 Uhr, erstmals in einer Online-Auktion. Ab sofort können sich Interessenten die zum Verkauf stehenden Fahrräder unter www.fundus.eu, www.sonderauktionen.net oder über www.stadt-stade.info ansehen.

Ab Auktionsbeginn am 15. März werden die Fahrräder dann im Zeitraum von zehn

Tagen im „Count-Down-Prinzip“ versteigert: Von einem Festpreis fallen die Preise in

regelmäßigen Abständen in Cent-Schritten auf einen Euro herab.

Nach Auktionsende müssen die gekauften Fahrräder bar bezahlt und am Dienstag, 27. März, von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag, 29. März, von 15 bis 17 Uhr bei der Stadtverwaltung abgeholt werden.