Strandparty auf der Elbinsel mit "Bockel-Tower"

Sommer, Sonne, Sangria und Top-Musik! Das ist das Motto der Strandparty am, ab 22 Uhr am Krautsander Elbstrand. Die legendäre JU-Fete, die aus organisatorischen Gründen im vergangenen Jahr nicht stattfand, erweckt der „Musikladen Heinbockel“ wieder zum Leben. Thorsten Hinrichsen, JU-Vorsitzender Frederik Witt und Dirk Ludewig haben das Ereignis vorbereitet. Es gab viele Sitzungen, Absprachen mit der Gemeinde, Polizei, Feuerwehr und DLRG. „Und es gab grünes Licht“, freuen sich die Initiatoren. Auf der Wiese am Anleger wird ein Disco-Turm aufgebaut, die JU bietet eine Cocktail – Bar und es gibt eine „Foodmeile“. Das Gelände am Anleger wird eingezäunt. Für gute Stimmung sorgen die angesagtesten DJ’s der Region: DJ Dano und DJ Sip, die schon beim Altstadtfest in Stade die Fans begeisterten. Beide spielen einen Mix aus allem Tanzbaren, von Dance Classics über das „Neueste vom Neuesten“ bis hin zu Klubmusik. DJ Dano freut sich auf die Insel. „Einmaliges Ambiente. Und Hauptsache eine Ladung Feuer hinterm Beat.“ Das verspricht er. Nun muss nur der Wettergott auf der Seite der Tanzwütigen sein.