Technikmuseum ist "platt"

Das einstige Technik- und Verkehrsmuseum ist endgültig „platt“. Nur noch Schuttberge und Fundamente zeugen von der Industriehalle, in der früher hunderte Exponate untergebracht waren. Unterdessen hat der Ausschuss für Stadtentwicklung den nächsten Schritt für das neue Fachmarktzentrum mit Aldi, Gartenmarkt, Getränkehandel, etc. gemacht. Einstimmig votierten die Mitglieder für den Bebauungsplan mit dem Zusatz „Sondergebiet Einzelhandel“ und für die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans „Östlich der Freiburger Straße“. Die Probleme beim Schallschutz bzw. bei der Oberflächenentwässerung sollen laut Stadt gelöst worden sein. Ein entsprechendes Gutachten belegt zudem, dass das Fachmarktzentrum keine negativen Auswirkungen auf die Läden in der Innenstadt haben wird.