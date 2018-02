Theatergruppe Nottensdorf spielt "Ausser Kontrolle"

Auf ein spannendes und lustiges Theaterstück mit einer Affäre, einer Leiche und vielen unvorhergesehenen Ereignissen dürfen sich die Zuschauer im März freuen. Die Theatergruppe Nottensdorf feiert am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nottensdorf Premiere mit der Komödie "Ausser Kontrolle" von Ray Cooney.Es geht dabei um einen britischen Staatsminister, dessen romantisches Treffen im vornehmen Westminster Hotel mit seiner hübschen Geliebten nach dem Fund einer Leiche auf dem Balkon eskaliert.• Die Termine: Samstag, 10. und 17. März um 19.30 Uhr, Sonntag, 18. März, um 15.30 Uhr, Freitag, 23. März um 19.30 Uhr, Samstag, 24. März, um 15 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 25. März, um 15.30 Uhr. Bei den Sonntagsvorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr.• Eintritt: 8 Euro; Kartenvorverkauf bei Schlachterei Bartsch in Nottensdorf; bei den Schlachtfesttagen am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. März, gibt es Tickets von 7.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr bei Bartsch im Sonderverkauf.