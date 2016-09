Toter Wolf im Landkreis Cuxhaven

Schusswunden am Kadaver: Tierschutzorganisation setzt 1.000 Euro Belohnung aus

Im Dörfchen Köhlen bei Lamstedt im Landkreis Cuxhaven wurde am Sonntag ein toter Wolf gefunden. Die Art der Verletzungen lasse die Vermutung zu, dass der Wolf erschossen wurde. Das meldet das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die genaue Todesursache muss noch geklärt werden.Das Tier, das von Jägern gefunden wurde, befindet sich bereits im Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung in Berlin zur weiteren Untersuchung. Über das Ergebnis wird das Wolfsbüro, deren Mitarbeiter am Montag vor Ort waren, berichten.Unterdessen hat die Tierschutzorganisation PETA eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, "die zur Ermittlung und Überführung des Tierquälers führen". Der Wolf lag laut PETA vermutlich schon acht bis zehn Tage tot auf einer Weide. Die Art und Weise des Einschussloches deute darauf hin, dass der Wolf "gezielt getötet" worden sei. „Bitte helfen Sie, diese brutale Tat aufzuklären“, so PETA-Sprecherin Judith Pein. „Wir hoffen, dass der Mensch aus der Vergangenheit gelernt hat und die Rückkehrer nicht ein zweites Mal durch Jäger verfolgt und ausgerottet werden.“Mehr als 100 Jahre hat es gedauert, bis sich der Wolf wieder in Deutschland ansiedelte, nachdem er aus der Region komplett verschwunden war. Mittlerweile leben etwa 36 Wolfsrudel in Deutschland. In der Region Cuxhaven gibt es seit 2012 wieder Wölfe. Wölfe sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Deutschland streng geschützt, ihre Tötung stellt eine Straftat dar.Der Fall trägt Züge des sogenannten Adler-Mordes in Nordkehdingen: Wie berichtet, wurde zu Jahresbeginn in Balje-Hörne ein mit einer Jagdwaffe getötetes Adlermännchen in seinem Horst aufgefunden. Der Kadaver wurde zur Sektion ebenfalls ins Leibniz-Institut in Berlin geschickt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stade dauern an.Vanessa Reithinger, PETA-Fachreferentin für Wildtiere, sagt auf WOCHENBLATT-Nachfrage: "Mit der Rückkehr von Wolf, Luchs & Co. in ihren ursprünglichen Lebensraum häufen sich leider auch die Fälle illegaler Tötungen. Immer wieder deuten die Indizien auf einen Jäger als Täter hin, etwa wenn die Tiere gezielt mit einer Jagdwaffe getötet wurden. Leider werden die Täter in den wenigsten Fällen gefasst. Laut einer Recherche des Senders MDR wurden von 18 illegalen Wolfstötungen in Deutschland beispielsweise lediglich drei Schützen überführt, alle drei waren Jäger. Erst im Juni 2016 wurde ein hochrangiges Mitglied im Präsidium des Landesjagdverbandes NRW wegen dem Einsatz illegaler Fallen auf geschützte Greifvögel zu einer Geldstrafe verurteilt. Es wäre demnach in diesem Fall nicht das erste Mal, dass ein streng geschütztes Tier ins Visier eines Jäger gerät. Die Jäger dulden keine Beutekonkurrenten in ihrem Wald."Zeugenhinweise nimmt PETA unter Tel. 01520 - 7373341 entgegen.