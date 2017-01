Vandalismusschaden mit Ekel-Faktor in Stade

Wohnstätten-Gebäude und Mietshäuser mit Fäkalien, Eiern und Farbe beschmiert

Eierwürfe, Kot-Schmiererei und Farbattacken: Empört über eine seit Wochen andauernde Serie sinnloser Sachbeschädigung an der Geschäftsstelle und an Mietshäusern der Wohnungsgenossenschaft Wohnstätte an der Teichstraße in Stade ist Geschäftsführer Dr. Christian Pape. Allein am vergangenen Wochenende gab es drei Fälle von Vandalismus. "Wer hat bloß etwas gegen uns?", fragt Dr. Pape.Eine besonders ekelige Sachbeschädigung ereignete sich bereits am zweiten Weihnachtstag, als die unbekannten Täter das Geschäftsgebäude mit Fäkalien beschmierten. "Die anonymen Angriffe sind allesamt feige und verabscheuungswürdig", so Dr. Pape. Er appelliert an die Verursacher, "aus der Anonymität herauszutreten und sich offen mit uns auseinanderzusetzen. Wir sind immer zu einer konstruktiven Lösung bereit".Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Wohnstätte hat Anzeige erstattet.