Viele Tücher im Busch: Müllsammelaktion der Feuerwehr am Bassenflether Strand

Insgesamt zehn Säcke voll Müll sammelten rund 25 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth gemeinsam mit Betreuern, dem Jugendfeuerwehrwart Burkhard Blunck und Bürgermeister Timo Gerke jüngst bei ihrer jährlichen Aktion am Bassenflether Strand.Der Strand sei wesentlich sauberer gewesen als in den vergangenen Jahren, so Gerke. Das liege sowohl an der vor einigen Wochen durchgeführten Strand-Reinigungsaktion der Umweltorganisation "Sea Shepherd" (das WOCHENBLATT berichtete) als auch am Strandwächter Ernst August Pape und dem neu aufgestellten Müllcontainer.Auffällig sei allerdings die hohe Anzahl an Papiertaschentüchern in den Büschen gewesen. Durch den geplanten Bau einer Toilettenanlage werde auch dieses Problem hoffentlich im kommenden Jahr gelöst, so Gerke.