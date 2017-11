Vierte Tombola des Inner Wheel Club Niederelbe

Viele tolle Preise

Mit Weihnachtskugeln Gutes tun, das haben sich die Frauen vom "Inner Wheel Club Niederelbe" (IWC) auch in diesem Jahr vorgenommen. Mit ihrer Weihnachtskugel-Tombola für den guten Zweck starten sie in die vierte Runde. Mit dem Erlös aus dem Verkauf unterstützt der Serviceclub gemeinnützige Projekte in der Region.Eine Weihnachtskugel kostet 5 Euro, insgesamt gibt es 3.333 Stück. "Von denen wurden bereits 1.000 vorbestellt", freut sich IWC-Präsidentin Heide Bartels. Sie bedankt sich bei den vielen Sponsoren, die für die Tombola zahlreiche attraktive Preise zur Verfügung gestellt haben.Erhältlich sind die Weihnachtskugeln auf Wochen- und Weihnachtsmärkten in Stade, Jork und Fredenbeck sowie im Modehaus Mohr in Dollern. Die Gewinn-Nummern veröffentlicht der IWC ab dem 15. Dezember unter www.innerwheel.de/niederelbe. Auf der Webseite werden auch alle Sponsoren und Verkaufstermine genannt.t Und das sind die Verkaufsstellen: Freitag, 1. Dezember, auf dem Jorker Wochenmarkt, Samstag, 2. Dezember, auf dem Stader Wochenmarkt sowie im Modehaus Mohr in Dollern, Sonntag, 3. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt in Fredenbeck.