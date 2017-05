Vollsperrung auf Obstmarschenweg

Asphaltarbeiten am kommenden Wochenende



bc. Stade-Bützfleth. Um den ersten Abschnitt der Sanierung des Obstmarschenwegs in Bützfleth fertigstellen zu können, wird am kommenden Wochenende, 13. und 14. Mai., der Bereich von der Einmündung Flethstraße bis zur Kreuzung Alte Chaussee/Flethweg zwischen Samstag um 14 Uhr und Montag gegen 5 Uhr morgens voll gesperrt. Hintergrund sind die umfangreichen Asphaltarbeiten. Sämtlicher Fahrzeugverkehr in beide Fahrtrichtungen wird über die Flethstraße/ Flethweg geführt.

Auch die Grundstücke der Anwohner können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden, sondern sind nur fußläufig zu erreichen. Sollte der Asphalteinbau auf Grund schlechter Wetterverhältnisse nicht durchgeführt werden können, ist als Ausweichtermin das darauffolgende Wochenende eingeplant.