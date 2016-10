Vortrag im Alpenverein Stade über Klettertouren in den Hohen Tauern

bo. Stade. Zum Lichtbildervortrag über Klettertouren in den Hohen Tauern (Österreich) lädt der Alpenverein am Donnerstag, 20. Oktober, in Stade ein. Der Buxtehuder Bergsteiger Klaus Grade berichtet um 20 Uhr im Inselrestaurant, wie er im Sommer bei winterlichen Verhältnissen berühmte Tauerngipfel auf anspruchsvollen Graten erklomm.Im zweiten Teil des Vortrags zeigen Grade uns seine Lebenspartnerin Heike Holin Impressionen von Wanderungen im Tauferer Ahrntal, einem versteckten Winkel Südtirols, mit Blick auf Wasserfälle, Almen und Dreitausender.