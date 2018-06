Wasserstoffauto war der Hingucker bei der Autoschau in Neu Wulmstorf

Ganz klar: Das Highlight bei der Neu Wulmstorfer Autoschau am vergangenen Sonntag auf dem Parkplatz des Edeka Warncke Frischecenters war der Toyota Mirai. Das Autohaus S + K präsentierte das Wasserstoffauto, das keinerlei Emissionen produziert.Der Mirai (japanisch für Zukunft) bekommt seine Energie aus einer Brennstoffzelle die mittels Wasserstoff und Sauerstoff einen Elektromotor antreibt, erklärt Michael Sauter vom Autohaus S + K. Interessant sei der 76.000 Euro teure Wagen derzeit vor allem für Firmen mit Fuhrpark. Eine Tankfüllung kostet rund 50 Euro und hält für 500 bis 600 Kilometer. In Deutschland gibt es bislang insgesamt 63 Wasserstoff-Tankstellen, so Sauter. Davon u.a. eine in Harburg und drei in Hamburg. Im Autohaus S + K können Interessierte eine Probefahrt mit dem Toyota Mirai machen.Es sei generell festzustellen, dass Hybrid-Fahrzeuge aufgrund der "Dieselverunsicherung" immer stärker nachgefragt werden, so Klaus Jannsen vom Autohaus S + K.Olaf Kolod vom Autohaus Czychy ist dagegen der Meinung, dass sich Dieselfahrzeuge mit der Euro 6-Norm für alle rechnen, die im Jahr viel fahren. Was in der Diskussion um Elektroautos meist vergessen werde, sei die Tatsache, dass Elektro-Batterien in der Herstellung ganz und gar nicht umweltfreundlich seien, so Kolod.Mit ihrem seit 40 Jahren nahezu unveränderten Lada Taiga kamen Lada-Automobile-Werkstattleiter Andreas Fischer und sein Team u.a. zur Autoschau. Der Geländewagen, den es ab 11.090 Euro zu kaufen gibt, sei inzwischen nicht nur bei Landwirten und Förstern beliebt, sondern auch bei Fahranfängern und Frauen.Einen Fiat 500 L vom Autohaus Vedovelli nahmen Silvia Bock und ihr Lebensgefährte Maik Schütt genauer unter die Lupe. "Mir ist vor allem ein hoher Einstieg wichtig, und der Hund muss Platz haben", sagt Silvia Bock. Die Autoschau sei eine tolle Gelegenheit, verschiedene Auto-Modelle direkt miteinander zu vergleichen und sich einen Überblick zu verschaffen, was gerade neu auf dem Markt sei.