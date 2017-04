Wer löst den noch amtierenden Stader Stadtschützenkönig Christian Trost (Hagen) ab? Zwischen Erbsensuppe und Proklamation stieg am Samstagnachmittag im Festzelt des Schützenvereins Wiepenkathen beim Königsfrühstück die Spannung:Mit angehaltenem Atem verfolgten neben rund 270 Gästen die vier Schützenkönige Sebastian Läufer (Wiepenkathen), Dennis Franck (Hagen), Harry Mau (Bützfleth) und Bernd Voß (Stade), wie der stellvertretende Stader Bürgermeister Sönke Hartlef den Umschlag mit dem Ergebnis öffnete.Wer mit 79 Ringen die Würde für sich erlangen konnte, erfahren Sie in Kürze auf unserer Homepage oder am kommenden Mittwoch in der Ausgabe des WOCHENBLATT.