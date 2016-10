Wie auf der Wiesn: Gute Stimmung bei Oktoberfest auf der Museumsinsel

Drei tolle Festtage erlebte am vergangenen Wochenende die historische Stader Museumsinsel. Das Team um Heiko Fillsack vom Insel-Restaurant, der Stadt sowie den Sponsoren vom Autohaus Stadac sowie dem Handelshof hatte nach 2015 zum zweiten Mal ein original Oktoberfest auf der Insel ausgerichtet. Mit Erfolg. Die Besucher strömten auf die „Wiesn“. Freitag und Samstag floss das Oktoberfest-Bier in Strömen, die original bayrische Kapelle „Enzis Blasband“ sorgte für zünftige Stimmung. Am Sonntag klang das Festwochenende mit einem Frühschoppen aus. Im kommenden Jahr soll das Oktoberfest erneut stattfinden - diesmal dann schon Mitte September.