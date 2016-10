Wiedersehen der Stader Mittelschüler nach 50 Jahren

Erinnerungen an Streiche, Ausflüge, gemeinsames Büffeln und vielleicht die ersten zaghaften Küsse auf dem Pausenhof tauschten die früheren Schüler beim Klassentreffen der Klasse 10a der ehemaligen Mittelschule in der Wallstraße in Stade aus. Von 1960 bis zum Abschluss 1966 gingen die heutigen Senioren gemeinsam zur Schule. Zum Wiedersehen nach 50 Jahren kamen 17 der damals 26 Klassenkameraden im „Inselrestaurant“ zusammen.Alle waren sich einig: "Kinder, war das eine schöne Zeit."Das nächste Klassentreffen planen die Organisatorinnen Brigitte Sawatzki und Ilona Grabowsky in drei Jahren.