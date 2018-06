Woche der CDU: Nah dran am Menschen

Die Veranstaltungen der "Woche der CDU" sprechen jede Gesellschafts- und Altersgruppe an

Grußwort von Kai Seefried



Sommerfest beim Altstadtfest

Um ihre Arbeit vorzustellen, zu politischem Engagement zu ermutigen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, laden die Stadt-, Gemeinde- und Ortsverbände der CDU im Landkreis Stade traditionell zu einer "Woche der CDU" ein. Termin ist in diesem Jahr von Montag, 11. Juni, bis Sonntag, 17. Juni. Alle Veranstaltungen sind für jedermann offen, bei einigen Terminen ist die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt und es ist eine Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltungen im Überblick:Montag, 11. JuniDiskussionsveranstaltung des Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Kreisverband Stade in der Seminarturnhalle, Seminarstr. 7 in StadeDienstag, 12. JuniDie CDU der Hansestadt Buxtehude lädt ein zum exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Rennstrecke, in den Motorsport und die Vorbereitungen auf die anstehende Deutsche Meisterschaft. Treffpunkt: Moisburger Landstraße, 21614 Buxtehude, Parkplatz auf dem Gelände des Esterings. Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich unter Tel. 04141-51860, oder E-Mail: veranstaltungen@cdu-stade.deMittwoch, 13. JuniVortrag mit anschließender Diskussion mit dem CDU-Samtgemeindeverband Harsefeld, dem Evangelischen Arbeitskreis (EAK) Stade und der Thüringer Ministerpräsidentin a.D. Christine Lieberknecht im Café der Stader Saatzucht (Raisa), Am Bahnhof Süd 3, 21698 HarsefeldDonnerstag, 14. JuniDer CDU-Samtgemeindeverband Oldendorf-Himmelpforten lädt ein zu Besuchen bei der Firma Uthemann, bei Landwirt Jan Breuer, bei der Tischlerei Treppner und bei der Biogasanlage Jürgen Gooßen. Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich unter Tel. 04141-51860, oder E-Mail: veranstaltungen@cdu-stade.deMit der Frauen Union Stade durch die Barger Heide (zirka drei Kilometer) mit interessanten Informationen über Tiere und Pflanzen und anschließendem Picknick. Anmeldung erforderlich bis Dienstag, 12. Juni, unter Tel. 04142-812191, oder E-Mail: silja.koepcke@googlemail.com. Anfahrt: Von der L124 zwischen Stade und Harsefeld Richtung Riensförde abbiegen, auf die Soltauer Straße und in Richtung Groß Thun bis zum zweiten Parkplatz fahren (links)Öffentliches "Kehdinger Gespräch" des CDU-Gemeindeverband Drochtersen mit Volker Meyer, Landtagsmitglied und sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen, und Landtagsmitglied Kai Seefried im Kehdinger Bürgerhaus, Sietwender Str. 11, 21706 DrochtersenFreitag, 15. Junider Kommunalpolitischen Vereinigung gemeinsam mit der Jungen Union im Kreisverband Stade zum Thema "Kommunalpolitik". Treffpunkt: vor der Bühne auf dem Fischmarkt in StadeSonntag, 17. Juni• abdes CDU Stadt- und Kreisverbandes Stade auf der Terrasse des Stader Ratskellers. Ehrengast: David McAllister (Mitglied des Europäischen Parlaments) und Vorstellung des CDU Bürgermeisterkandidaten Sönke Hartlef. Kosten: 20 Euro pro Person inklusive umfangreichem Grillbüfett, alkoholfreier Getränke, Bier und Wein. Anmeldung erbeten bis Donnerstag,14. Juni, unter Tel. 04141-51860, oder E-Mail: veranstaltungen@cdu-stade.deEine Mitgliedschaft in der CDU und politisches Engagement muss einen Mehrwert haben und Spaß machen. Dass dies funktioniert, zeigt sich auch zum wiederholten Male mit der "Woche der CDU" im Landkreis Stade, zu der ich Sie ganz herzlich einlade.Die CDU ist eine starke Gemeinschaft. Mit unseren Abgeordneten und Mandatsträgern vom örtlichen Gemeinderat bis hin zum Landes-, Bundes- und Europaparlament sind wir sehr gut vertreten und die stärkste politische Kraft der Region. Mit unseren Vereinigungen haben wir für alle Gesellschafts- und Altersgruppen ein entsprechendes Angebot. Dies wird auch im Rahmen der "Woche der CDU" wieder deutlich. Den Einstieg bildet die CDA, die innerhalb der CDU insbesondere die Sozialpolitik und die Arbeitnehmerinteressen aufgreift. Einen ganz besonderen Ehrengast begrüßen der Evangelische Arbeitskreis und die CDU Harsefeld: Hier haben Sie die Gelegenheit, mit der ehemaligen Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht darüber zu diskutieren, wie wir unsere Demokratie stärken können.Den Abschluss der Woche bildet unser traditioneller Sommerempfang. Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen den Kandidaten der CDU für die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr kennen. Besonders freuen wir uns, dass wir unseren Europaabgeordneten und ehemaligen Niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister als Ehrengast gewinnen konnten.Kai SeefriedLandtagsabgeordneterGeneralsekretärVorsitzender Kreisverband StadeDas Sommerfest der "Woche der CDU" findet in diesem Jahr zeitgleich mit dem Stader Altstadtfest am Sonntag, 17. Juni, ab 12 Uhr auf der Terrasse des Stader Ratskellers statt. Die Besucher erwartet u.a. ein musikalischer Frühschoppen mit der Bigband "Soundtrain".• Um Anmeldung wird gebeten (s. oben).