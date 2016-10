Konzert mit Niko Lampio und Ben Moske in Stade

Musikfreunde sind am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, bei einem Singer-Songwriter-Abend in der Seminarturnhalle in Stade willkommen. Das Konzert wird zugunsten der Lebenshilfe Stade veranstaltet. Es spielen Niko Lampio und Ben Moske aus Stade mit ihren Bands. "Ohne viel Schnickschnack gibt es handgemachte Musik, die aus dem Herzen kommt", sagt Niko Lampio.Tickets für 10 Euro gibt es im Musikhaus Magunia, bei der Lebenshilfe und unter E-Mail info@Lebenshilfe-Stade.de.