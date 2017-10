2026 mit dem Auto durch den Tunnel? CDU-Politiker setzen Signal für A20

In knapp zehn Jahren könnte der Verkehr auf der A20 durch den geplanten Elbtunnel von Drochtersen nach Glückstadt rollen - zumindest wenn es nach der CDU geht. Das wurde am Samstag bei einem Pressegespräch deutlich, zu dem der Landtagsabgeordnete Kai Seefried ins Elbstrand Resort auf Krautsand eingeladen hatte - nur ca. drei Kilometer von der Stelle entfernt, an der der Tunnel unter der Elbe verlaufen und Niedersachsen mit Schleswig-Holstein verbinden soll.Ehrengast war der neue Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, der seine "Freunde im Wahlkampf unterstützen" wollte und eine Fertigstellung der A20 auf Schleswig-Holsteinischem Gebiet inklusive des Elbtunnels innerhalb von zehn Jahren für realistisch hält - wenn die CDU stärkste Kraft im Landtag wird.Mehr zu dem Treffen lesen Sie am kommenden Mittwoch im WOCHENBLATT und ab Dienstagabend online.