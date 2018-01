37.000 Euro für das Kulturzentrum in Oldendorf

Sanierung des Brunkhorst'schen Huus ist fast abgeschlossen

Die Sanierung des Kulturzentrums Brunkhorst'sches Haus in Oldendorf ist weitgehend abgeschlossen. Für rund 37.000 Euro wurde u.a. eine Illumination der Fachwerkfassade installiert und die Inneneinrichtung erneuert.„Das Gebäude wird jetzt durch Außenbeleuchtung stilvoll in Szene gesetzt“, freut sich Bürgermeister Johann Schlichtmann. Innen wurde die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht. Zudem wurde Mobiliar wie Tische und Stühle angeschafft.Die Kosten tragen die Gemeinde sowie das niedersächsische Ministerium für Kultur und Wissenschaft.• Einen ausführlichen Bericht zu der großen Modernisierungsmaßnahme, die der Vorsitzende des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung, Dieter Offermann, präsentiert, lesen Sie am Mittwoch, 7. März, in dem kommenden Oldendorf-Himmelpforten-Magazin, das Ihrer Neuen Stader in Teilauflage beiliegt.