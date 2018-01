Bürgerdialog Stade: Ihre Meinung ist gefragt

Dritte Umfrage wird ausgewertet / Themen sind Freizeit, Sicherheit und Mobilität





Wünsche und Anregungen für ein besseres Lebensumfeld sammelt die Stadt Stade im Rahmen der Umfrage-Reihe "Bürgerdialog". Die Erhebung wurde bei der Hansestadt Stade im Januar 2015 eingeführt.Ziel des Bürgerdialoges ist es, die Bürger aktiv an den kommunalpolitischen Entscheidungen mitwirken zu lassen. Jeder Bürger ab 14 Jahren kann sich für eine Befragung beim Bürgerdialog anmelden und wird damit in regelmäßigen Abständen zu den einzelnen Umfragen eingeladen.Seit Einführung des Bürgerdialoges wurden drei Befragungen zu den Themen „Mobilität“, „Sicherheit“ „Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche“ vorgenommen. Die Auswertung der dritten Befragung ist nahezu fertiggestellt. Eine Präsentation des Ergebnisses wird für März angestrebt.Informationen und Teilnahmemöglichkeiten an dem Bürgerdialog der Hansestadt Stade sind auf folgenden Internetseiten zu finden: http://www.stadt-stade.info/buergerdialog und http:/www.buergerdialog-stade.de