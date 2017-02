Ernennung von Ortsbrandmeistern

Oederquart: Witt's Gasthof Zur Post |

sum. Nordkehdingen. Auf der dritten Sitzung des Rates der Samtgemeinde Nordkehdingen am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr in Witts Gasthof "Zur Post" in Oederquart, Dorfstraße 60, werden die Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehren ernannt. Weitere Themen sind das Landschaftschutzgebiet und die Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten.