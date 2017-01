"Finanzielle Weichenstellung für 2017 ist getroffen": Horneburgs Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Herwede blickt zurück

Ein saniertes Freibad, eine neue Terrasse für das Mehrgenerationenhaus und die Kommunalwahlen: im vergangenen Jahr ist in der Samtgemeinde Horneburg viel passiert. Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Herwede, der den Jahreswechsel an der portugiesischen Atlantikküste verbracht hat, blickt im WOCHENBLATT-Interview noch einmal auf 2016 zurück und gibt einen kleinen Ausblick auf 2017:Welche Ereignisse des vergangenen Jahres finden Sie besonders erwähnenswert?- Die Kommunalwahl und die Neukonstituierung der Räte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden sind reibungslos über die Bühne gegangen.- Die Flüchtlinge werden durch haupt- und ehrenamtliches Personal hervorragend betreut. Insbesondere der ehrenamtliche Einsatz von vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern verdient hohe Anerkennung und Dank!- Der Samtgemeindehaushalt für das Jahr 2017 ist bereits vor Weihnachten verabschiedet worden, so dass die finanziellen Weichenstellungen für das kommende Jahr bereits jetzt getroffen sind.- Die Sanierung des Freibades.- Die Ortswehr Horneburg hat ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen.- Das Feuerwehrgerätehaus in Nottensdorf ist fast fertiggestellt. Außerdem sind viele Brandschutzmaßnahmen umgesetzt worden, wodurch die Sicherheit in unseren öffentlichen Gebäuden verbessert werden konnte.- Das Projekt „Einführung der Ganztagsschule in der Eichhörnchen-Grundschule“ ist angeschoben worden, und aktuell wird mit dem Mensabau an den räumlichen Voraussetzungen gearbeitet.- Das Mehrgenerationenhaus hat eine neue Terrasse bekommen.- Das Klimaschutzkonzept wird gemeinsam mit der SG Lühe und der Gemeinde Jork umgesetzt.- Anschaffung eines neuen Bauwagens für den Waldkindergarten.- Die Verleihung des Ehrentalers an Helmut Schering und die Verabschiedung sowie Ehrung von langjährigen Ratsmitgliedern und Bürgermeistern der Samtgemeinde und aller Mitgliedsgemeinden.- Dass der VfL Horneburg das Vitalo gekauft hat und dadurch dafür sorgt, dass ein zusätzliches Sportangebot am Wohnort erhalten bleibt und ausgebaut wird.- Dass Dank des Fördervereins „Rocking Horneburg“ wieder stattgefunden hat!Ich bin entsetzt und erschüttert über den fürchterlichen Terroranschlag in Berlin am 19. Dezember 2016!- Dass die Briten tatsächlich den Brexit beschlossen haben!- Alternativplanung/Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Sanierung bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Ortswehr Horneburg- Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortswehr Dollern- Beginn des Ganztagsschulbetriebes an der Eichhörnchen-Grundschule in Dollern.- Ausbau der Mensa der Grundschule Horneburg- Dollern erhält wieder eine Post.- Die Fortsetzung der konstruktiven und zielorientierten Sachpolitik im Samtgemeinderat und die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Politik und der hochmotivierten Samtgemeindeverwaltung.-Die Fortsetzung der florierenden Konjunktur und damit auch der guten Steuereinnahmekraft der Kommunen.- Frieden und keine Naturkatastrophen.