Gratis-Parken! Warum nicht offensiver kommunizieren?

Moment malStattdessen steht am Sande ein großes Schild, das dezidiert darauf hinweist, dass Parken hier nur mit Parkschein erlaubt ist. Erst am Ticketautomaten findet man die klitzekleine Brötchentaste, um 60 Minuten gratis parken zu dürfen. Auf WOCHENBLATT-Nachfrage heißt es aus dem Rathaus: Derzeit sei eine andere Beschilderung nicht geplant. Man habe aber Tausende Info-Flyer zu dem Thema verteilt.Das mag stimmen, verwirrend ist das Schild am Sande dennoch allemal. Ich gehe jede Wette ein, dass es bereits zahlreiche Autofahrer gegeben hat, die den Sande - einen der größten oberirdischen Parkplätze der Stadt - deswegen nicht angesteuert haben. Vielleicht dienen diese Zeilen ja nochmals als Anregung für die Verwaltung darüber nachzudenken.