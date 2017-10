Himmelpforten: Der Rasen hat sich erholt

Baumangel auf dem Marktplatz behoben: Ortstermin nach den Ferien

Mit Verärgerung reagierten viele Politiker des Rates der Gemeinde Himmelpforten im vergangenen Frühjahr auf das augenscheinlich mangelhafte Ergebnis der rund 200.000 Euro neu Marktplatz-Sanierung und zogen vereinzelt sogar einen Rechtsstreit wegen angeblicher Baumängel in Betracht (das WOCHENBLATT berichtete). Nun scheint sich die Lage zu entspannen: Nachdem die Kommune die Rasenfläche, auf der sich Pfützen und Riesenlachen bildeten, bereits seit mehreren Monaten für Fahrzeuge und Fußgänger sperrte, wuchs buchstäblich Gras über die Angelegenheit.Die Grüne im Rat, Ursula Männich-Polenz gibt sich zuversichtlich, dass bei einer weiteren Schonung des Areals in Nachbarschaft der Feuerwehr und der Eulsete-Halle sämtliche Mängel verschwinden."Es sieht sehr gut aus", meint auch Bürgermeister Bernd Reimers. Sogar bei Starkregen hätten sich keine erneuten Wasseransammlungen gebildet. Nach der Herbstferien wollen Vertreter der Gemeinde, der Baufirma und sowie der Planer bei einem Ortstermin das Gelände in Augenschein nehmen und die Sache wahrscheinlich ad acta legen. "Ich glaube, wir können die Fläche dann wieder freigeben", sagt Reimers mit Blick auf anstehende Übungen der Jugendfeuerwehr sowie das Schützenfest 2017 und das Dorffest im kommenden Sommer.