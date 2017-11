Jubilar-Ehrung bei der SPD in Stade

Bezirksvorsitzende Petra Tiemann gratulierte

Die SPD Stade hat bei einer Feier im Hotel „Zur Einkehr“ die Jubilare des Ortsvereins der Partei geehrt. Insgesamt konnte der SPD Ortsvereinsvorsitzende Oliver Kellmer in diesem Jahr elf Mitglieder mit einer Gesamtmitgliedszeit von 345 Jahren ehren.Bürgermeisterin Silvia Nieber und die SPD-Bezirksvorsitzende Petra Tiemann nahmen die Ehrungen vor, bei der die treuen Mitglieder Einblicke in ihre jeweils ganz persönlichen Gründe gaben, der SPD vor zehn, 25, 40 und 50 Jahren beigetreten zu sein. Die Gäste nutzten die Feier natürlich auch für Gespräche im Hinblick auf die aktuelle politische Situation in Hannover und Berlin.Ausgezeichnet wurden: Birgit Barre (10 Jahre), Thomas Brückner (10), Udo Oellrich (10), Linda Bode (25), Manfred Borchers (25), Detlef von Salzen (25), Manfred Wiebusch (40), Margot Hoepfner-Rhode (50), Henry Koepcke (50), Frank Stürmer (50) sowie Frank Wilshusen (50).